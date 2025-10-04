Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Errani-Paolini inarrestabili, in finale al China Open

Jasmine Paolini

Seconda finale di fila per Sara Errani e Jasmine Paolini al «China Open», penultimo WTA 1000 della stagione. Le azzurre, seconde favorite del seeding e campionesse in carica, hanno liquidato per 6-4 6-0, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la taipanese Su-Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, seste nella Race to Riyadh, raggiungendo la dodicesima finale in coppia (compresa quella olimpica).

Domani Errani e Paolini si giocheranno il titolo con la giapponese Miyu Kasto e l’ungherese Fanny Stollar, approdate all’ultimo atto dopo il forfait in semifinale di Priscilla Hone Karolina Muchova per un problema al piede della ceca.

