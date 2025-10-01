Sinner piega Tien in finale a Pechino e rosicchia punti ad Alcaraz

Un anno dopo Jannik Sinner si riprende Pechino e rosicchia qualcosa a Carlos Alcaraz in vista di una finale di stagione dove la prima posizione nel ranking Atp potrebbe decidersi sul filo dei punti. Al ritorno in campo dopo la finale persa a Flushing Meadows, il 24enne fuoriclasse altoatesino fa suo il “China Open” per la seconda volta in carriera: sconfitto nel 2023 Medvedev e perso lo scorso anno in finale proprio contro Alcaraz, Sinner torna a trionfare nella capitale cinese regolando con un doppio 6-2, in un’ora e 13 minuti di gioco, Learner Tien, 19enne statunitense di origini vietnamite, allievo di Michael Chang e attuale numero 52 del ranking Atp. Il modo migliore per approcciarsi al Masters 1000 di Shanghai dove è chiamato a difendere titolo e punti - inizierà dal secondo turno, di fronte quel Daniel Altmaier che lo ha sconfitto al Roland Garros 2023 in cinque set - e per accorciare un pò le distanze su Alcaraz, andato intanto a vincere a Tokyo: 590 i punti che li separeranno nel prossimo ranking, con Sinner che però rispetto al rivale avrà più da perdere nelle prossime settimane considerando anche le Atp Finals dove si presenta da campione in carica.

Sinner, intanto, si gode una prestazione convincente, figlia anche della maggiore esperienza (per Tien, al primo confronto con l’azzurro, era la prima finale nel circuito), mettendo in mostra un bel tennis d’attacco col 73% di punti vinti a rete, 24 vincenti a fronte di 16 errori non forzati contro gli 11-18 del rivale. Arriva così il terzo titolo del suo 2025 dopo Australian Open e Wimbledon, il 21esimo della carriera su 30 finali disputate. In questa stagione il 24enne altoatesino ha tenuto un livello altissimo: 42 match vinti su 47, sette finali su otto tornei disputati. E sul cemento il parziale stagionale recita 23-2, mentre quello nelle finali è di 18-7. Negli ultimi nove tornei sul duro, inoltre, l’azzurro è sempre arrivato almeno in finale. “Questo è un posto speciale per me, sono sempre contento di tornare qui, ho avuto un sostegno incredibile sin dal primo giorno“, le parole durante la premiazione di Sinner, che concede l’onore delle armi a Tien (“Hai un grande team dietro di te, in tutta la stagione hai dimostrato tutto il tuo talento, hai giocato un tennis incredibile e ti auguro il meglio”) e ringrazia il proprio staff: “Si cerca sempre di migliorare, di spingere il più possibile, vediamo come sarà il finale di stagione ma sono contento di condividere questo successo con voi.” E ora, rotta su Shanghai.