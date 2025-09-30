Sinner in finale a Pechino, ma che fatica con De Minaur

Jannik Sinner si è qualificato per la finale dell’Atp 500 di Pechino battendo in tre set l’australiano Alex De Minaur con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, in due ore e 20 minuti di gioco. In finale l’azzurro affronterà il vincitore dell’altra semifinale tra il russo Daniil Medvedev, numero 8 del seeding e 18 del mondo, e lo statunitense Learner Tien che aveva eliminato Lorenzo Musetti (ritiratosi per un problema muscolare).

De Minaur è finalmente riuscito a strappare un set a Sinner dopo ben cinque anni ma non gli è bastato per evitare l’undicesima sconfitta su 11 incontri contro l’altoatesino. Per Sinner è la terza finale di fila nella capitale cinese: nel 2023 trionfò contro Medvedev mentre lo scorso anno fu sconfitto da Carlos Alcaraz. Il primo set è stato deciso da un break sul 3-2 di Sinner che poi ha chiuso sul 6-3. Nel secondo set Sinner ha avvertito un piccolo fastidio al gluteo sinistro ma senza particolari conseguenze: sul 4-5 è arrivato il break decisivo che ha regalato il set all’australiano. Nel terzo set arriva però subito il break dell’italiano che poi si impone 6-2 e approda in finale.