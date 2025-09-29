Tennis, Sinner piega Marozsan e vola in semifinale a Pechino

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Jannik Sinner approda in semifinale al China Open di Pechino (Atp 500, montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Sui campi del Beijing Olympic Green Tennis Center, il ventiquattrenne tennista altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, ha liquidato nei quarti l’ungherese Fabian Marozsan, 57° del ranking, con il punteggio di 6-1 7-5, maturato in un’ora e 21 minuti di gioco.

Tra l’azzurro e la finale c’è ora l’australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 3 e 8 Atp, che nei quarti ha beneficiato, sul 4-1 in proprio favore, del ritiro del ceco Jakub Mensik, settima forza del torneo e 19esimo della classifica mondiale.

