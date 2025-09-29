Tennis, Errani e Paolini centrano i quarti di finale al China Open

Sara Errani e Jasmine Paolini centrano i quarti di finale al China Open, penultimo WTA 1000 della stagione (montepremi di 8.963.700 dollari). Campionesse in carica, le azzurre hanno dominato negli ottavi per 6-3 6-0 l’australiana Ellen Perez e l’ucraina Lyudmila Kichenok. Le azzurre, teste di serie numero 2, si sono presentate a Pechino da seconde nella Race, la classifica basata sui migliori risultati stagionali delle coppie di doppio. E per il secondo anno consecutivo, giocheranno in coppia le WTA Finals di Riyadh.