Pallavolo, l'Italia è campione del mondo: battuta la Bulgaria per 3 a 1

L’Italia è campione del mondo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto in finale la Bulgaria per 3 a 1.
Per l’Italia della pallavolo maschile si tratta del quinto titolo mondiale della storia, il secondo consecutivo. Spettacolare e dagli elevatissimi contenuti tecnici la prestazione della squadra italiana nella finale andata di scena alla "SM Mall of Asia Arena" di Pasay nell’area metropolitana di Manila nelle Filippine davanti a 15.682 spettatori.
Quella tra Italia e Bulgaria è stata una partita emozionante con gli azzurri incontenibili nei primi due set, in calo nel terzo e superlativi nel quarto lasciando gli avversari a soli 10 punti.
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. «Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi». Il Quirinale si è messo in contatto col n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, per far pervenire a federazione, squadra e staff i rallegramenti del Capo dello Stato.
«Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l’oro iridato della Nazionale maschile di Pallavolo, subito dopo quello conquistato dalla rappresentativa femminile del Ct Velasco». Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, commenta così la vittoria della nazionale maschile di pallavolo ai Campionati del Mondo.
«Il suggello di un momento unico e magico: per la prima volta due squadre tricolori di una disciplina salgono sul tetto del mondo nello stesso anno - ha aggiunto -. Complimenti ai nostri atleti, allo staff tecnico guidato da Ferdinando Giorgi e a tutta la Federazione, emblema dell’eccellenza sportiva italiana nel firmamento internazionale. Un grande abbraccio a Giuseppe Manfredi, che è riuscito a salvaguardare un patrimonio azzurro che sta facendo la storia. Siamo fieri di voi!».
