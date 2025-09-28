Pallavolo, l'Italia è campione del mondo: battuta la Bulgaria per 3 a 1

L’Italia è campione del mondo. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno sconfitto in finale la Bulgaria per 3 a 1.

Per l’Italia della pallavolo maschile si tratta del quinto titolo mondiale della storia, il secondo consecutivo. Spettacolare e dagli elevatissimi contenuti tecnici la prestazione della squadra italiana nella finale andata di scena alla "SM Mall of Asia Arena" di Pasay nell’area metropolitana di Manila nelle Filippine davanti a 15.682 spettatori.

Quella tra Italia e Bulgaria è stata una partita emozionante con gli azzurri incontenibili nei primi due set, in calo nel terzo e superlativi nel quarto lasciando gli avversari a soli 10 punti.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato la nazionale maschile di pallavolo al Quirinale per mercoledì 8 ottobre alle 16. I ragazzi di De Giorgi si uniscono così alle ragazze di Velasco, già precedentemente invitate dopo la vittoria ai Mondiali in Thailandia. «Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi». Il Quirinale si è messo in contatto col n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, per far pervenire a federazione, squadra e staff i rallegramenti del Capo dello Stato.