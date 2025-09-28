Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Moto Gp in Giappone, vince Bagnaia: Marc Marquez è campione del mondo

Moto Gp in Giappone, vince Bagnaia: Marc Marquez è campione del mondo

epa12409190 Ducati Lenovo Team rider Marc Marquez of Spain waves to the crowd after ranking second at the sprint race of the Motorcycling Grand Prix of Japan in Motegi, Tochigi Prefecture, northeastern Japan, 27 September 2025. The Motorcycling Grand Prix of Japan will take place on 28 September 2025. EPA/FRANCK ROBICHON

di

Francesco Bagnaia (Ducati) vince il Gran Premio del Giappone, sul circuito di Motegi, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP.

Il pilota italiano completa, quindi, la personale doppietta in un weekend che lo ha visto tornare al top, ma a festeggiare ancora di più è il compagno di box Marc Marquez, che chiude secondo e vince il nono titolo iridato in carriera a sei anni di distanza dall’ultimo (unico pilota a tornare a vincere dopo oltre cinque anni), eguagliando Valentino Rossi.

A completare il podio è Joan Mir (Honda), mentre appena giù dal podio ecco Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46). In zona punti, ma fuori dalla top-ten, anche Enea Bastianini (Ktm) 11° e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 13°, mentre si è dovuto ritirare nei primi giri per un problema tecnico Luca Marini (Honda).

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province