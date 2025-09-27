MotoGP, in Giappone pole position per Bagnaia: terzo Marquez

Bagnaia, in sella alla Ducati, ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, 17esima tappa del Mondiale MotoGP. L’italiano ha preceduto lo spagnolo Joan Mir (Honda) e il leader del campionato Marc Marquez (Ducati).

In difficoltà da diverse settimane, il due volte campione del mondo (2022, 2023) ha sorpreso tutti battendo il record del circuito di Motegi e centrando la sua seconda pole stagionale, la 26esima in carriera. Joan Mir ha chiuso al secondo posto, ottenendo il miglior risultato in qualifica dal GP del Portogallo 2022 e confermando i progressi della Honda, proprietaria del tracciato giapponese.

Il leader del mondiale Marc Marquez, che potrebbe conquistare già questo weekend il suo settimo titolo iridato, si è assicurato la prima fila chiudendo terzo, nonostante qualche difficoltà avuta nel corso del weekend. Sarà invece più complicato per il fratello, Alex Marquez (Ducati-Gresini), unico rivale ancora in corsa per il titolo, che scatterà dall’ottava posizione. Tra gli italiani, oltre a Bagnaia in pole, da segnalare la quinta piazza di Fabio Quartararo (Yamaha)