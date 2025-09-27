MotoGP, in Giappone pole position per Bagnaia: terzo Marquez

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Bagnaia, in sella alla Ducati, ha conquistato la pole position del Gran Premio del Giappone, 17esima tappa del Mondiale MotoGP. L’italiano ha preceduto lo spagnolo Joan Mir (Honda) e il leader del campionato Marc Marquez (Ducati).

In difficoltà da diverse settimane, il due volte campione del mondo (2022, 2023) ha sorpreso tutti battendo il record del circuito di Motegi e centrando la sua seconda pole stagionale, la 26esima in carriera. Joan Mir ha chiuso al secondo posto, ottenendo il miglior risultato in qualifica dal GP del Portogallo 2022 e confermando i progressi della Honda, proprietaria del tracciato giapponese.

Il leader del mondiale Marc Marquez, che potrebbe conquistare già questo weekend il suo settimo titolo iridato, si è assicurato la prima fila chiudendo terzo, nonostante qualche difficoltà avuta nel corso del weekend. Sarà invece più complicato per il fratello, Alex Marquez (Ducati-Gresini), unico rivale ancora in corsa per il titolo, che scatterà dall’ottava posizione. Tra gli italiani, oltre a Bagnaia in pole, da segnalare la quinta piazza di Fabio Quartararo (Yamaha)

