MotoGp, a Motegi l'atteso ritorno al successo di Bagnaia. Marquez secondo e sempre più vicino al titolo

A prima vista potrebbe sembrare il tocco di una bacchetta magica. Ma mago Merlino non c'entra, nel ritorno alla vittoria di Bagnaia nella sprint in Giappone. Magari il segreto sta nell’aver rimontato forcella e forcellone del 2024. Quale che sia la variante provata sulla Ducati nel test di Misano - provando strade fino ad ora inesplorate, aveva spiegato il torinese dopo la pole position -

a Motegi ha avuto l’effetto di far risorgere l’ex campione del mondo, riportandolo in vetta dopo lungo digiuno. Un piacere che non assaporava dalla fine di marzo, GP delle Americhe. A completare la doppietta Ducati é salito sul podio Marc Marquez, dopo 12 giri per lui emotivamente non facili. Il nono titolo dello spagnolo é sempre più vicino. Gli basterà arrivare secondo nella gara lunga di domani, o comunque piazzarsi davanti al fratello Alex, decimo e ora staccato di 191 punti. Terzo un consistente Pedro Acosta (KTM).