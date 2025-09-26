Bezzecchi vola in Giappone, miglior tempo nelle pre-qualifiche

Marco Bezzecchi mette a segno il miglior tempo nelle pre-qualifiche del gp del Giappone. A Motegi il pilota Aprilia ha chiuso in 1’43"193 davanti davanti alla Ktm dello spagnolo Pedro Acosta: terza la Ducati del leader mondiale, Marc Marquez. Quarto tempo per Mir, poi Diggiannantonio e Marini. Settimo crono per Francesco Bagnaia. A chiudere la top 10 Quartararo, Fernandez e Zarco. Giornata no per Alex Marquez che manca il Q2 per la prima volta nella stagione.