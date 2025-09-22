Il Pallone d'oro va a Ousmane Dembélé, Donnarumma miglior portiere dell'anno

Ousmane Dembélé, attaccante del Psg, vince la sessantanovesima edizione del Pallone d’Oro. Il calciatore francese, protagonista del "triplete" della squadra di Luis Enrique nella scorsa stagione (Ligue 1, Coppa di Francia e Champions), batte lo spagnolo Lamine Yamal (Barcellona) e il compagno di squadra Vitinha. Ai piedi del podio ci sono Mohamed Salah (Liverpool) e Raphinha (Barcellona). Completano la top ten Achraf Hakimi (Psg), Kylian Mbappé (Real Madrid), Cole Palmer (Chelsea), Gianluigi Donnarumma (Psg) e Nuno Mendes (Psg). Per quanto riguarda i giocatori della nostra serie A, 18° Scott McTominay (Napoli), 20° Lautaro Martinez (Inter), 25° Denzel Dumfries. Il Psg vince il premio come miglior club maschile dell’anno nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d’Oro. I campioni d’Europa e di Francia battono la concorrenza di Barcellona, Botafogo, Chelsea e Liverpool.

Gianluigi Donnarumma vince il Trofeo Yashin maschile, premio riservato al miglior portiere della stagione, nella cerimonia della 69esima edizione del Pallone d’Oro. Battuta la concorrenza di Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bonou (Al-Hilal), Lucas Chevalier (Lille/Psg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest), Sommer (Inter). Il portiere italiano, trascinatore del suo Psg alla vittoria della Champions League 2024/25 e oggi al Manchester City, ha ricevuto il premio da Gianluigi Buffon.