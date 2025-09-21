Tennis, le azzurre di nuovo sul tetto del mondo: la Billie Jean King Cup rimane in Italia

Trionfo per la nazionale femminile di tennis, che vince per il secondo anno consecutivo la Billie Jean King Cup, il trofeo a squadre più ambito in ambito internazionale. Le ragazze della capitana Tathiana Garbin hanno battuto in finale gli Stati Uniti, suggellando uno strapotere che iscrive i nomi delle azzurre nella storia tennistica mondiale: Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono state le protagoniste di questa magica giornata a Shenzen, in Cina, vincendo i due singolari che ci hanno consegnato il successo sulle statunitensi.

Ad aprire la finale era stato l'incontro tra Cocciaretto ed Emma Navarro, con l'italiana capace di terminare il suo impegno in due set: 6-4 6-4. Poi è toccato a Paolini mettere a frutto il championship point, anche se l'impresa non era facile, contro la numero 7 al mondo Jessica Pegula. Ma la toscana ha tirato fuori tutta la sua classe, mettendo fine al match anche lei in due set, con un 6-4 6-2 che fa gioire tutta l'Italia.