GP Azerbaijan, trionfo Red Bull: Verstappen domina e riapre il mondiale di F1

Max Verstappen domina il Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1 e porta a casa il suo secondo successo consecutivo dopo quello di Monza di due settimane fa. Il pilota della Red Bull precede sul traguardo la Mercedes di George Russell e la sorprendente Williams di Carlos Sainz. Chiude ai piedi del podio, invece, Andrea Kimi Antonelli che ottiene uno dei suoi migliori risultati da quando è sbarcato in Formula 1.

La gara del leader del mondiale Oscar Piastri termina al primo giro, ma il compagno di box Lando Norris non ne approfitta e deve accontentarsi solo della settima piazza. Domenica anonima da parte della Ferrari, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che chiudono rispettivamente ottavo e nono. Bella prova di Liam Lawson (Racing Bulls), quinto, e di Yuki Tsunoda (Red Bull), sesto; completa la top 10 l’altra Racing Bulls di Isack Hadjar.

Con la seconda vittoria consecutiva e sette GP da disputare, il mondiale si é riaperto anche per Verstappen, portatosi a soli 69 punti dal leader del campionato. «È stato un weekend incredibile per noi. In gara la macchina ha funzionato benissimo con tutte le mescole, avevamo aria pulita e pista libera, quindi siamo riusciti a gestire bene anche le gomme. È stata una gara lineare e qui non era semplice, c'era tanto vento. Sono incredibilmente contento. In gara bisogna essere più cauti rispetto alle qualifiche, sono felice che non ci siano state altre safety car. A Singapore sarà una sfida completamente diversa, con un alto carico aerodinamico. Vedremo cosa riusciremo a fare», ha detto Verstappen, dopo il trionfo in Azerbaijan.