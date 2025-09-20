Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti è bronzo anche nei 5.000 metri

Nadia Battocletti conquista un’altra medaglia ai Mondiali di Tokyo. Dopo l’argento nei 10.000 metri, l’azzurra ha centrato il bronzo nei 5.000 chiudendo in 14’55”42. La trentina ha condotto la gara sempre tra le prime, restando nel gruppo di testa fino allo sprint finale. Nel giro conclusivo ha provato a insidiare il terzetto keniano favorito, sfiorando il secondo posto.

L’oro è andato a Beatrice Chebet (14’54”36), già vincitrice dei 10.000, mentre l’argento è andato a Faith Kypiegon (14’55”07). Per Battocletti arriva così un altro risultato storico che conferma il suo ruolo di protagonista del mezzofondo mondiale.