Disastro Ferrari nelle qualifiche di Baku, Leclerc a muro e Hamilton subito eliminato. Pole a Verstappen

Uno strepitoso Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio di Azerbaijan di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull realizza un crono di 1'41"117 e beffa la sorprendente Williams dello spagnolo Carlos Sainz per +0"478; terzo posto per la Racing Bulls del neozelandese Liam Lawson, a +0"590 dal pluri-iridato.

Grande prestazione sul circuito di Baku anche per l’italiano Andrea Kimi Antonelli, che porta la Mercedes in quarta posizione a +0"600 da Verstappen e davanti al compagno di squadra George Russell. Delude Lando Norris che non approfitta dell’errore del rivale nel Mondiale e non va oltre la settima casella. Fuori dai giochi, dopo essere andati a muro nel Q3, Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari), che partiranno rispettivamente nono e decimo alle spalle di Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Isack Hadjar (Racing Bulls).

Piove sul bagnato per la Ferrari che, dopo l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton, vede uscire di scena anzitempo anche Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio di Azerbaijan 2025 di Formula 1. Il monegasco, impegnato nel suo primo giro di lancio nel Q3, finisce contro il muro anche a causa di una leggera pioggia che ha iniziato ad abbattersi su Baku. Leclerc, dunque, sarà costretto a scattare dalla decima casella, due posizioni davanti al suo compagno di squadra. L'incidente del ferrarista ha causato la quinta bandiera rossa di giornata e le qualifiche sono state momentaneamente interrotte.