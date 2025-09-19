Atletica, salto triplo d'argento per Andrea Dallavalle ai Mondiali di Tokyo

Andrea Dallavalle è medaglia d’argento nel salto triplo ai Mondiali di atletica, con la misura di 17 metri e 64. A batterlo solo il portoghese Pichardo, con 17.91.

Dallavalle ha fatto la sua miglior misura all’ultimo salto, andando in testa alla classifica provvisoria. Dopo di lui, hanno saltato il cubano Lazaro Martinez e Pablo Pichardo. Il primo non ha scalzato l’azzurro, conquistando comunque il bronzo, mentre il portoghese ha piazzato la misura vincente e ha vinto la medaglia d’oro. L'altro italiano in gara, Andy Diaz, ha chiuso al sesto posto, con 17.19.