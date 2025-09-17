Atletica, Mattia Furlani da urlo: è oro mondiale nel salto in lungo

Un’impresa incredibile, una prestazione da applausi. La prima medaglia d’oro ai Mondiali di atletica di Tokyo, in Giappone, porta la firma di Mattia Furlani, nel salto in lungo. Gara da incorniciare per l’azzurro delle Fiamme Oro che al quinto tentativo ha fatto registrare la misura di 8.39. Inutili poi i tentativi di rimonta da parte degli avversari: il giamaicano Tajay Gayle (8.34) ha conquistato l'argento; bronzo per il cinese Yuhao Shi (8.33). "Non so se è reale, finché non sento l’inno non ci credo", ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport Furlani, 20enne, nato a Marino."E' una medaglia che pesa, stasera è successo qualcosa di magico. Abbiamo gestito la gara in maniera perfetta, ci abbiamo creduto fino all’ultimo salto e abbiamo aggiustato la tecnica salto dopo salto. Devo ringraziare mia mamma in primis, ha fatto un lavoro memorabile. È stato un anno fantastico, di grande crescita", ha aggiunto l’azzurro.

Si chiude così una stagione incredibile nella quale Furlani: "Abbiamo lavorato tantissimo - ha aggiunto -, ho avuto l’onore e la fortuna di avere con me un team fantastico. Sono riuscito a ripagarli. Ringrazio tutti, abbiamo gestito un anno bellissimo ma allo stesso tempo complicato. È stata una stagione che abbiamo pianificato per bene e il risultato è arrivato. È solo l’inizio per me, dobbiamo lavorare ancora sul salto, ma raggiungere questi risultati è davvero fantastico".

Giornata positiva anche per il salto triplo: nelle qualificazioni Andy Diaz - bronzo a Parigi 2024 - e Andrea Dallavalle hanno strappato il pass per la finale, rispettivamente con le misure di 16.94 e 17.08. Di contro Dalia Kaddari e Vittoria Fontana sono state eliminate nelle batterie 200 metri donne. Stessa sorte per Filippo Tortu e Fausto Desalu nei 200 maschili. "Non avrei dovuto farla - ha dichiarato Tortu ai microfoni di Rai Sport -, ma ci ho voluto provare con tutto me stesso. Ho fatto una bella curva, poi ho iniziato sentire la gamba destra irrigdirsi, ho avuto un pò di difficoltà. Staffetta 4x100? Come sempre ho dato la mia piena disponibilità".