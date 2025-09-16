Italvolley ko con il Belgio 3-2: decisiva ora la sfida con l’Ucraina

Prima sconfitta per l’Italvolley ai Mondiali nelle Filippine. Gli azzurri del ct De Giorgi, dopo aver battuto l’Algeria all’esordio, si sono arresi per 3-2 (25-23, 25-20, 22-25, 21-25, 15-13) al Belgio sul parquet della Smart Arena Coliseum di Quezon City nella seconda giornata del Girone F.

Giannelli e compagni sfideranno l’Ucraina giovedì (18 settembre, ore 15.30 italiane) nell’ultimo impegno della prima fase; passano agli ottavi le prime due della pool. Ora per l’Italia la qualificazione è in bilico: sarà decisiva proprio la sfida diretta contro l’Ucraina, oggi vincitrice 3-0 sull'Algeria).

Il Belgio era riuscito ad andare in vantaggio sul 2 a 0. Nel terzo e quarto set, la risposta degli azzurri e l’incontro portato al quinto e decisivo set. Ben 30 i punti realizzati dal belga Reggers.