Mondiali di atletica, l'azzurro Aouani vince il bronzo nella maratona

Iliass Aouani

Sorpresa italiana ai Mondiali di atletica a Tokyo: l’italiano Iliass Aouani si è aggiudicato il bronzo nella maratona, vinta da Alphonce Felix Simbu della Tanzania. L’argento va Amanal Petros, Germania. Simbu e Petros erano entrambi a 2 ore 9 minuti 48 secondi in un drammatico testa a testa che si è risolto a favore dell’africano. Il tempo dell’italiano è stato 2:09:53, in una gara che ha visto 88 atleti da 47 nazioni impegnati a percorrere 42 km per le strade della captale giapponese.

