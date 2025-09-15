Lutto nello sci azzurro, è morto Matteo Franzoso dopo la caduta in allenamento in Cile

Si è spento, in una clinica di Santiago del Cile, Matteo Franzoso, l'atleta azzurro che non ha superato le conseguenze del trauma cranico e dell'edema cerebrale, creato dopo la caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista di La Parva, a 50 km dalla capitale cilena.

A darne la notizia sono stati i sanitari locali, che hanno informato la commissione medica Fisi e il presidente federale. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni domani (16 settembre) ha affrontato il primo piccolo salto del tracciato di allenamento, finendo sbalzato in avanti verso le reti. Ha poi sbattuto contro la staccionata, posizionata 6-7 metri fuori dal tracciato.

Raggiunto immediatamente grazie all’elisoccorso, l’azzurro delle Fiamme Gialle, cresciuto sciisticamente al Sestriere, è stato subito ricoverato nel reparto di terapia intensiva e indotto al coma farmacologico. Col passare delle ore, però, il fisico di Franzoso non ha retto ai danni creati dal trauma. Ragazzo solare, sorridente e gentile, era arrivato a La Parva il 6 settembre per la sessione di allenamenti sulla neve assieme agli altri velocisti Mattia Casse, Florian Schieder, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Benjamin Alliod, Nicolò Molteni, Marco Abbruzzese e Giovanni Franzoni. A loro si era aggiunto anche Dominik Paris.