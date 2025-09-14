MotoGp, Marc Marquez detta legge anche a Misano. Delusione Bagnaia fuori dopo 9 giri

Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sul circuito di Misano, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il campione spagnolo, sempre più leader indiscusso della classifica piloti, piega la resistenza di Marco Bezzecchi (Aprilia) e centra il sesto successo a Misano in carriera. Completa il podio l’altro spagnolo Alex Marquez (Ducati Gresini), terzo. Quarto e quinto Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Luca Marini (Honda) settimo, caduta invece per Francesco Bagnaia (Ducati), dopo soli 9 giri.

"Oggi ho dato tutto quello che avevo. Dopo l’errore di ieri ho incrementato la concentrazione e ho cercato di dare il massimo. Ho sentito la pressione in questo weekend perché sapevo che per Ducati era importante vincere in casa. È un risultato importante per me e per tutto il team". Queste le parole dello spagnolo Marc Marquez dopo la vittoria.