Moto Gp, Bezzecchi si prende pole e gara Sprint a Misano

Un sabato perfetto ha regalato a Marco Bezzecchi una delle più grandi soddisfazioni della carriera, oltretutto sul circuito di casa, a Misano, intitolato a Marco Simoncelli. Il 27enne riminese dell’Aprilia è riuscito ad ottenere la pole position in mattinata, facendo meglio delle Ducati varie e della Yamaha di Fabio Quartararo, e a vincere la Sprint del pomeriggio, complice anche la caduta del leader Marc Marquez, ma si è meritato il successo. Né Alex Marquez, secondo al traguardo, né gli altri piloti sono riusciti a insidiarlo, con Fabio Di Giannantonio che è riuscito a salire sul podio davanti al compagno di scuderia Franco Morbidelli. «Una giornata fantastica, sono molto felice - ha detto Bezzecchi -. In gara ho avuto qualche problemino ma malgrado questo ho avuto un buon passo. E’ andato tutto bene».

Il risultato del riminese è in qualche modo eccezionale, perché in questa stagione solo un’altra volta Marquez senior non aveva fatto sua la sprint, quando a Silverstone si era imposto il fratello Alex. Il leader della classifica mondiale aveva dato l’impressione di poter fare sua anche questa gara. Partito in seconda fila col quarto tempo ha superato sia Quartararo sia Alex, ma un giro dopo aver superato anche Bezzecchi ha perso l’anteriore della sua Ducati ed è finito nella ghiaia, tra l’esultanza non proprio da fair play del pubblico. «Ho sbagliato quando ormai il più era fatto... - ha affermato Marquez -. Stavo spingendo troppo e devo essermi un pò rilassato. Per domani proviamo a fare una bella gara. Difficile capire come andrà, perché qui la media non cala molto alla distanza, si faranno tutti i giri a pieno ritmo». Secondo Marquez, anche nel gran premio «Bezzecchi è il favorito ma proverò a dargli battaglia. L’importante è che il pubblico faccia il tifo anche per il motociclismo!», ha concluso, riferendosi agli applausi per la sua caduta.