MotoGp, Bezzecchi spezza il dominio dei Marquez: partirà in pole a San Marino

Marco Bezzecchi (Aprilia) scatterà in pole position nel Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, sedicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP, in scena lungo il «Misano World Circuit Marco Simoncelli». 1’30“134 il tempo del pilota di casa, che precede di 0“088 Alex Marquez (Ducati Gresini) e di 0“094 Fabio Quartararo (Yamaha). Aprirà poi la seconda fila Marc Marquez (Ducati), quarto, davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e a Luca Marini (Honda). Francesco Bagnaia (Ducati) è ottavo, dietro a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Nono Pedro Acosta (Ktm). In quarta fila Aldeguer (Ducati Gresini), Martin (Aprilia) e Mir (Honda).

«È stata una qualifica adrenalinica. Ho fatto un primo tentativo non buono, mentre nel secondo time attack mi sono concentrato e ho fatto un grande giro. Nel passo gara siamo messi bene, ma anche i nostri rivali sono veloci. Cercheremo di fare il massimo sia nella Sprint che nella gara lunga». Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Marco Bezzecchi (Aprilia) dopo il primo posto nelle qualifiche.