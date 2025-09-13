Magnifica Palmisano, argento iridato nella 35 km di marcia

Palmisano, così, per la terza volta in carriera è salita sul podio iridato, la prima sulla 35 km, dopo i bronzi nella 20 km a Londra 2017 e a Budapest 2023. Antonella, sempre nella 20 km, ha conquistato l’oro olimpico ai Giochi di Tokyo nel 2021 sulle strade di Tokyo e il titolo europeo a Roma 2024. La marciatrice pugliese di Mottola, 34 anni, tesserata per le Fiamme Gialle, allenata dal marito Lorenzo Dessi, che gareggia con il fermacapelli a forma di fiore che le cuce all’uncinetto sua madre sarta, è stata autrice di una prestazione da incorniciare in una mattinata con cielo coperto ma caratterizzata da tanta umidità. La spagnola Maria Perez, al secondo titolo iridato consecutivo, è andata in fuga attorno al 23° chilometro e sul traguardo ha salutato l’azzurra con un inchino per poi stringerla in un abbraccio. Antonella ritornerà in gara sabato prossimo nella penultima giornata dei Mondiali di Tokyo nella sua 20 chilometri.

«Contenta per una medaglia che mi mancava»

«Sono contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava e sono anche contenta che abbia vinto Maria Perez, un’amica vera: al suo cambio di ritmo non ci sono stata ma posso dire ancora la mia». È il commento di Antonella Palmisano, «Maria mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso (Olimpiadi di Parigi, ndr) e ci siamo anche allenate insieme - ha aggiunto la marciatrice pugliese -. Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo. È bello vedere gente in questo stadio, che avevo trovato vuoto ai Giochi (durante la premiazione di Tokyo 2020). Quella dei 35 km è una sfida che era nata per gioco, con il mio marito-coach Lorenzo Dessi (ex marciatore), e sono felice anche per lui».

Le altre azzurre

Undicesima Nicole Colombi (2 ore 51’04) e solo diciassettesima Eleonora Giorgi (2 ore 58’50) penalizzata da una sosta di tre minuti e mezzo a seguito del terzo richiamo dei giudici per marcia irregolare.

Palmisano come Fiona May e Di Martino

Antonella Palmisano vincendo la medaglia d’argento nella 35 km di marcia nella prima giornata dei Campionati mondiali di Tokyo 2025, diventa la terza azzurra della storia ad aver vinto almeno tre medaglie iridate (bronzo a Londra 2017 e Budapest 2023). Nelle venti edizioni dei Mondiali, quattro medaglie sono state conquistate da Fiona May nel salto in lungo (oro nel 1995 e 2001, argento nel 1999 e bronzo nel 1997), e tre da Antonietta Di Martino nel salto in alto (argento nel 2007, bronzo 2009 e 2011).