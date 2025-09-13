I mondiali di atletica a Tokyo: Nadia Battocletti vince l'argento nei 10 mila metri

Nadia Battocletti ha conquistato una fantastica medaglia d’argento nei 10.000 metri dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo. Lo scorso anno l’azzurra aveva centrato l’argento olimpico a Parigi 2024.

Battocletti è stata protagonista di una gara emozionante e perfetta sotto l’aspetto tattico. Nella morsa di etiopi e keniane, l’italiana ha saputo gestire la pressione di essere stata 'inviatà a tirare il gruppetto. Medaglia d’oro alla keniana Beatrice Chebet in 30'37"61, argento a Nadia in 30'38"23 con il nuovo record nazionale, bronzo all’etiope Gudaf Tsegay in 30'39"65. E’ rimasta ai piedi del podio la keniana Agnes Jebet Ngetich (30'42"66).

Battocletti, 25 anni, trentina di Cles, allenata dal padre Giuliano e portacolori delle Fiamme Azzurre, è uscita negli ultimi 150-160 metri provando a rientrare sulle Chebet che si è imposta, come lo scorso anno a Parigi, grazie al suo irresistibile sprint.