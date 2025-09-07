Us Open, Sinner si arrende: Alcaraz domina e torna il n.1 del ranking mondiale

Davanti a Donald Trump, insolitamente silenzioso su Truth (vuol dire che ha seguito con interesse la partita) i due ragazzi hanno giocato una partita fatta di colpi potentissimi e di grandi giocate. La terza finale di uno slam consecutiva, la seconda vinta dallo spagnolo, è anche la prima in cui si è vista una decisa prevalenza di un tennista (Alcaraz) sull'altro. Complice una serata in cui il servizio non lo ha aiutato affatto, oltre a un avversario in condizioni strepitose, giunto in finale senza perdere un set e subendo in totale solo due break, prova che il servizio è una delle sue armi migliori.

Carlos Alcaraz è il re di New York per la seconda volta in carriera (a 22 anni ha vinto due volte tre dei quattro slam, non ha mai vinto in Australia) e torna n.1 al mondo. Battuto in quattro set Jannik Sinner col punteggio di 6-2 3-6 6-1 6-4 in due ore e 43 minuti.

Primo set a senso unico con Jannik Sinner insolitamente dimesso e bloccato mentre Alcaraz sfoderava il suo miglior tennis, potentissimo, vario e incredibilmente efficace. Poche prime in campo, molti errori gratuiti, scarsa capacità di rispondere alla veemenza dello spagnolo. Risultato: 6-2 in poco più di un’ora (il primo game vinto da Alcaraz sul servizio di Sinner da solo è durato oltre 8 minuti).

Nel secondo set Sinner si è trovato subito a difendere una palla break, poi qualcosa è cambiato: Jannik si è ricordato di essere il n.1 del mondo e si è tolto di dosso quella tensione e quel freno a mano con cui ha giocato nel primo set iniziando a rispondere con la solita potenza e precisione allo spagnolo.

Una rinascita che ha sorpreso Alcaraz e gli ha fatto perdere sicurezza. Al punto che ha iniziato a sbagliare palle che prima giocava con facilità. Ed a quarto gioco è arrivato il break, il terzo subito dallo spagnolo in tutto il torneo. Un vantaggio che Sinner ha difeso con grande sicurezza e autorità conserva fino alla fine del set pareggiando il conto con Alcaraz che finora non aveva perso un set.

Nel terzo set nuovo cambio di copione con il ritorno prepotente dello spagnolo che ha iniziato a sbagliare molto meno e, approfittando di un calo di Sinner, la cui percentuale di prime palle è stata insolitamente bassa, ha strappato due volte il servizio all’italiano andando a vincere 6-1 e portandosi, dopo meno di due ore di gioco, in vantaggio per due set a uno.

Sinner al servizio nel quarto set e primo gioco combattutissimo: dieci minuti di durata con l’italiano costretto ad annullare subito due palle break. Una capitolazione che però è stata solo rimandata: sul 2-2 infatti è arrivato il break decisivo che virtualmente ha chiuso la partita. Una gara in cui Alcaraz ha dimostrato di essere in forma strepitosa e ha approfittato della serata non proprio felice di Sinner, molto più falloso del solito e meno efficace nei turni di servizio.

Adesso Alcaraz torna sul tetto del mondo mentre divide con Sinner, come nel 2024, il numero di slam vinto, due a testa, segno che al momento i due ragazzi giocano un tennis di una categoria superiore a chiunque altro.