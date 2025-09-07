US Open, Sabalenka regina a New York: battuta Anisimova e quarto Slam in carriera

Aryna Sabalenka vince gli Us Open 2025. La bielorussa doma in due set la sorpresa del torneo Amanda Anisimova (n.9 Wta) e conquista il quarto titolo Slam della carriera, dopo due Australian Open (2023, 2024) e proprio lo Us Open 2024. 6-3 7-6(3), in un’ora e 36 minuti di gioco, il punteggio in favore della ventisettenne bielorussa, che diventa la prima giocatrice dai tempi di Serena Williams (2012, 2013, 2014) a vincere due titoli di fila a Flushing Meadows.

New York si conferma terra di conquista di Sabalenka, che ha raggiunto almeno le semifinali per cinque edizioni consecutive. La classe 1998 di Minsk si prende la rivincita su Anisimova, dopo il ko nella semifinale di Wimbledon. Arriva il primo titolo Major della stagione per la numero uno del mondo, che riscatta alla grande le sconfitte in finale agli Australian Open (vs Keys) e al Roland Garros (vs Gauff). Costanza straordinaria dimostrata nel 2025 da Sabalenka, che si conferma dominatrice del cemento e del ranking mondiale. Da lunedì toccherà quota 11.225 punti con oltre 3000 lunghezze di margine sulla polacca Iga Swiatek (7933) e sull'americana Coco Gauff (7874). Niente da fare per Anisimova, nuovamente sconfitta nell’ultimo atto di un Major dopo il pesantissimo 6-0 6-0 subito da Iga Swiatek a Wimbledon.