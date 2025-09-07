US Open, la finale Sinner-Alcaraz vale il titolo e il numero uno del mondo

La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si annuncia come una sfida che vale doppio: il trofeo e il primato nel ranking mondiale. È la quinta volta in stagione che i due si ritrovano all’atto conclusivo di un torneo, la terza in uno Slam. Bilancio in parità nei Major, con lo spagnolo vittorioso al Roland Garros e l’altoatesino trionfatore a Wimbledon.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento di Flushing Meadows sarà la presenza del presidente americano Donald Trump. Gli organizzatori hanno confermato la sua partecipazione: seguirà la partita da una suite, con misure di sicurezza straordinarie. Un ritorno dopo anni, visto che l’ultimo presidente in carica a presenziare agli US Open era stato Bill Clinton nel 2000.

Trump è stato spesso spettatore di eventi sportivi negli ultimi mesi: dal Superbowl agli incontri UFC, fino alla Coppa del Mondo per club di calcio. A dicembre è atteso anche al sorteggio dei Mondiali 2026 a Washington.