US Open, la finale Sinner-Alcaraz vale il titolo e il numero uno del mondo

La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si annuncia come una sfida che vale doppio: il trofeo e il primato nel ranking mondiale. È la quinta volta in stagione che i due si ritrovano all’atto conclusivo di un torneo, la terza in uno Slam. Bilancio in parità nei Major, con lo spagnolo vittorioso al Roland Garros e l’altoatesino trionfatore a Wimbledon.
A rendere ancora più speciale l’appuntamento di Flushing Meadows sarà la presenza del presidente americano Donald Trump. Gli organizzatori hanno confermato la sua partecipazione: seguirà la partita da una suite, con misure di sicurezza straordinarie. Un ritorno dopo anni, visto che l’ultimo presidente in carica a presenziare agli US Open era stato Bill Clinton nel 2000.
Trump è stato spesso spettatore di eventi sportivi negli ultimi mesi: dal Superbowl agli incontri UFC, fino alla Coppa del Mondo per club di calcio. A dicembre è atteso anche al sorteggio dei Mondiali 2026 a Washington.
Sinner arriva all’appuntamento forte del successo in semifinale contro Auger-Aliassime, che lo ha reso l’italiano più vincente di sempre negli Slam (88 vittorie, superato Pietrangeli). «Sono contento di poter giocare un’altra finale e di affrontare uno dei migliori giocatori del mondo - ha detto l’azzurro -. Alcaraz ha fatto grandi progressi, soprattutto al servizio, ma anch’io mi sento migliorato tanto».
Nessun allarme sulle condizioni fisiche di Sinner, che ha rassicurato dopo i problemi muscolari avvertiti in semifinale. Dall’altra parte Alcaraz non nasconde il peso della posta in palio: «È un privilegio avere un presidente sugli spalti che sostiene il torneo. Io cercherò di non farmi condizionare e di pensare solo alla partita». Intanto, sugli spalti è stata avvistata Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache, data come nuova fidanzata di Sinner.
