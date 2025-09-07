US Open, la finale Sinner-Alcaraz vale il titolo e il numero uno del mondo

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
epa12324926 Jannik Sinner of Italy in action against Vit Kopriva of the Czech Republic during the first round of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 26 August 2025. The US Open tournament runs from 24 August through 07 September. EPA/JOHN G. MABANGLO

La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si annuncia come una sfida che vale doppio: il trofeo e il primato nel ranking mondiale. È la quinta volta in stagione che i due si ritrovano all’atto conclusivo di un torneo, la terza in uno Slam. Bilancio in parità nei Major, con lo spagnolo vittorioso al Roland Garros e l’altoatesino trionfatore a Wimbledon.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento di Flushing Meadows sarà la presenza del presidente americano Donald Trump. Gli organizzatori hanno confermato la sua partecipazione: seguirà la partita da una suite, con misure di sicurezza straordinarie. Un ritorno dopo anni, visto che l’ultimo presidente in carica a presenziare agli US Open era stato Bill Clinton nel 2000.

Trump è stato spesso spettatore di eventi sportivi negli ultimi mesi: dal Superbowl agli incontri UFC, fino alla Coppa del Mondo per club di calcio. A dicembre è atteso anche al sorteggio dei Mondiali 2026 a Washington.

Sinner arriva all’appuntamento forte del successo in semifinale contro Auger-Aliassime, che lo ha reso l’italiano più vincente di sempre negli Slam (88 vittorie, superato Pietrangeli). «Sono contento di poter giocare un’altra finale e di affrontare uno dei migliori giocatori del mondo - ha detto l’azzurro -. Alcaraz ha fatto grandi progressi, soprattutto al servizio, ma anch’io mi sento migliorato tanto».

Nessun allarme sulle condizioni fisiche di Sinner, che ha rassicurato dopo i problemi muscolari avvertiti in semifinale. Dall’altra parte Alcaraz non nasconde il peso della posta in palio: «È un privilegio avere un presidente sugli spalti che sostiene il torneo. Io cercherò di non farmi condizionare e di pensare solo alla partita». Intanto, sugli spalti è stata avvistata Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache, data come nuova fidanzata di Sinner.

