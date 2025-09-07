Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport Malumore agli Us Open, Trump bersagliato dai «buuu» sugli spalti

Malumore agli Us Open, Trump bersagliato dai «buuu» sugli spalti

Fra la parata di stelle di Hollywood e non solo, c'è in rappresentanza dell’Italia il ministro del Turismo Daniela Santanchè

di

epa12360378 (L-R) United States Attorney General Pam Bondi, US President Donald Trump and his granddaughter Arabella Rose Kushner attend the mens singles final of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 07 September 2025. EPA/JOHN G. MABANGLO

Un parterre ricco di star, a partire dal commander-in-chief Donald Trump, perché la finale degli Us Open non è solo tennis. Fra la parata di stelle di Hollywood e non solo, c'è in rappresentanza dell’Italia la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Il presidente è ospite di Rolex ed è accompagnato fra gli altri dalla ministra della giustizia Pam Bondi e dal segretario al Tesoro Scott Bessent. Nel suo box anche Jared Kushner, il marito della figlia Ivanka Trump, e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. All’avvio della cerimonia, mentre era in corso l’inno nazionale, le telecamere hanno inquadrato il presidente e dal pubblico si è alzato un coro di buuu, intermezzato con qualche applauso.

Trump è il primo presidente dai tempi di Bill Clinton ad assistere a una finale degli Us Open. Avido fan di tennis, il presidente l’ultima volta che ha assistito a un incontro a Flushing Meadows è stato nel 2015, pochi mesi dopo la sua prima candidatura e in quell'occasione fu accolto da fischi sonori.

Per Rolex avere Donald Trump come ospite rappresenta un’occasione per contribuire al disgelo dei rapporti fra Stati Uniti e Svizzera sui dazi. Dall’agosto infatti sono in vigore tariffe del 39% sull'importazioni di prodotti elvetici negli Stati Uniti: dazi che colpiscono Rolex e tutta l’industria orologiera svizzera, costretta già ad alzare i prezzi in risposta alle tariffe annunciate da Trump il 2 aprile nel "giorno della Liberazione" e che ora, con la nuova stretta, trema temendo scossino alla domanda in quello che è uno dei maggiori mercati al mondo.

In uno strapieno Arthur Ashe Stadium - 23.771 posti, il più grande al mondo - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si esibiscono di fronte a una lunga parata di vip: da Sting a Ben Stiller, passando per le attrici Courteney Cox, Jessica Alba e Lindsay Lohan. Sugli spalti anche la top model Irina Shayk, il comico Kevin Hart. e la campionessa di sci Lindsay Vonn, amica e fan del tennista azzurro. Molte comunque le polemiche per le lunghe code per accedere alla struttura in seguito ai controlli rafforzati per la presenza di Trump, che hanno costretto a uno slittamento dell’inizio della partita.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province