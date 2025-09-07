Malumore agli Us Open, Trump bersagliato dai «buuu» sugli spalti

Un parterre ricco di star, a partire dal commander-in-chief Donald Trump, perché la finale degli Us Open non è solo tennis. Fra la parata di stelle di Hollywood e non solo, c'è in rappresentanza dell’Italia la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Il presidente è ospite di Rolex ed è accompagnato fra gli altri dalla ministra della giustizia Pam Bondi e dal segretario al Tesoro Scott Bessent. Nel suo box anche Jared Kushner, il marito della figlia Ivanka Trump, e la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. All’avvio della cerimonia, mentre era in corso l’inno nazionale, le telecamere hanno inquadrato il presidente e dal pubblico si è alzato un coro di buuu, intermezzato con qualche applauso.

Trump è il primo presidente dai tempi di Bill Clinton ad assistere a una finale degli Us Open. Avido fan di tennis, il presidente l’ultima volta che ha assistito a un incontro a Flushing Meadows è stato nel 2015, pochi mesi dopo la sua prima candidatura e in quell'occasione fu accolto da fischi sonori.