Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport MotoGp, Alex Marquez vince il Gp di Catalunya: Marc secondo

MotoGp, Alex Marquez vince il Gp di Catalunya: Marc secondo

di

epa12359547 Spanish MotoGP riders Alex Marquez (R) and Marc Marquez (L) celebrate their first and second place on the podium following the Catalonia MotoGP Grand Prix at the Barcelona-Catalonia Circuit in Montmelo, Barcelona, Spain, 07 September 2025. EPA/ALEJANDRO GARCIA

Alex Marquez ha vinto il Gran premio di Catalunya, 15/a prova del Mondiale MotoGp. Il pilota del team Ducati Gresini ha preceduto il fratello Marc, leader del mondiale con la Ducati ufficiale, impedendogli di mettere a segno l’ottava doppietta di fila Sprint-gara. Terzo sul podio, Enea Bastianini (KTM-Tech3).

Alle loro spalle si sono classificati Pedro Acosta (Ktm), Fabio Quartataro (Yamaha), Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) e, settimo, Francesco Bagnaia, subito davanti a Luca Marini (Honda).

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province