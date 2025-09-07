F1, Verstappen vince a Monza: quarto posto per Leclerc

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp d’Italia a Monza, precedendo le McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, terzo. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno, quinto per George Russell (Mercedes) e sesto per l’altra Ferrari di Ledwis Hamilton.
L’olandese ha dominato la gara, ottenendo la sua 66/a vittoria in carriera e la terza a Monza, e ha chiuso con quasi venti secondi di vantaggio sulle monoposto più forti della stagione. Nel finale di gara, per un problema al pit stop, Norris aveva perso la seconda posizione in favore di Piastri, ma l’australiano, leader del mondiale, l’ha restituita.
Alle spalle di Hamilton si sono piazzati Alex Albon (Williams) settimo, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) ottavo, Kimi Antonelli, nono con la Mercedes e Isaack Hadjar (Racing Bulls), decimo.
Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, disputato sui 53 giri del circuito di Monza, pari a 306, 720 km.
- Max Verstappen (NED) Red Bull in 1h13'24"325 alla media di 250.706 km/h
- Lando Norris (GBR) McLaren a 19"207
- Oscar Piastri (AUS) McLaren 21"351
- Charles Leclerc (MON) Ferrari 25"624
- George Russell (GBR) Mercedes 32"881
- Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 37"449
- Alexander Albon (THA) Williams 50"537
- Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 58"484
- Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 59"762
- Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1'03"891
Giro più veloce: Lando Norris (GBR) McLaren (53°) in 1'20"901 alla media di 257.781 km/h.
Questa la classifica del Mondiale costruttori dopo il Gran Premio d’Italia di Formula 1, sedicesima tappa del calendario.
- McLaren 617 punti
- Ferrari 280
- Mercedes 260
- Red Bull 239
- Williams 86
- Aston Martin 62
- Racing Bulls 61
- Kick Sauber 55
- Haas 44
- Alpine 20
