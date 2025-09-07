F1, Verstappen vince a Monza: quarto posto per Leclerc

Max Verstappen, su Red Bull, ha vinto il Gp d’Italia a Monza, precedendo le McLaren di Lando Norris, secondo, e Oscar Piastri, terzo. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc, vincitore lo scorso anno, quinto per George Russell (Mercedes) e sesto per l’altra Ferrari di Ledwis Hamilton.

L’olandese ha dominato la gara, ottenendo la sua 66/a vittoria in carriera e la terza a Monza, e ha chiuso con quasi venti secondi di vantaggio sulle monoposto più forti della stagione. Nel finale di gara, per un problema al pit stop, Norris aveva perso la seconda posizione in favore di Piastri, ma l’australiano, leader del mondiale, l’ha restituita.

Alle spalle di Hamilton si sono piazzati Alex Albon (Williams) settimo, Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) ottavo, Kimi Antonelli, nono con la Mercedes e Isaack Hadjar (Racing Bulls), decimo.

Questo l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2025, disputato sui 53 giri del circuito di Monza, pari a 306, 720 km.