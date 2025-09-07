Eurobasket, l'Italia non riesce nell'impresa: Pozzecco lascia la panchina

I suoi ragazzi ce l’hanno messa tutta, ma si sono dovuti inchinare alla strapotenza dell’astro della Nba Luka Doncic, che da solo ha messo a segno la metà dei punti della sua squadra, 84, contro i 77 dagli azzurri, con 22 segnati dal miglior marcatore, Simone Fontecchio, e altrettanti dalla coppia Saliou Niang (12) e Danilo Gallinari (22). L’Italia ha avuto anche la possibilità di cambiare quello che per gran parte della partita sembrava il loro destino, trovando il -1 a due minuti dalla fine, ma al dunque la zampata decisiva non è arrivata.

Nel giorno del trionfo delle azzurre ai Mondiali di pallavolo, la nazionale di basket non è riuscita a fare l’impresa, battuta dalla Slovenia negli ottavi di finale a Riga ed eliminata così da Eurobasket 2025. E se Julio Velasco tornerà da Bangkok da trionfatore, il ct dell’Italia, Gianmarco Pozzecco, ha annunciato che quella a Riga è stata la sua ultima partita con la nazionale, spiegando che «la decisione è mia» e non c'entra con l’esito del torneo continentale.

Il canestro è diventato un tabù per entrambe le squadre e così Doncic, con quattro tiri liberi, ha chiuso la pratica, regalando ai suoi un quarto di finale contro la Germania. Era da quattro edizioni che l’Italia centrava l’ingresso tra le migliori otto d’Europa ma per riuscirci anche stavolta doveva trovare il modo di fermare Doncic. Cosa che, fin dall’inizio, non è proprio riuscita, dato che l’asso dei Lakers ha segnato 22 punti solo nel primo quarto, chiuso 29-11 per la Slovenia.

L'Italia ha alzato il ritmo nel secondo quarto, riducendo il vantaggio all’intervallo (50-40). Gli azzurri per tenere botta si sono caricati di falli e la Slovenia ha avuto così modo di allungare ancora riportandosi a +16 (72-56) all’ultimo intervallo. Sembrava finita, e invece l’Italia si è fatta sotto, con Gallinari, Melli e Fontecchio, che ha segnato il canestro del -1. Sembrava possibile poter rivivere il finale del match con la Spagna, invece l’esito è diverso e più amaro.

L’Italia tornerà così a casa e dovrà anche trovarsi un nuovo ct. Era un’ipotesi sul tappeto, l’uscita di scena di Pozzecco dopo il torneo e pochi minuti dopo la sirena è arrivata la conferma: «È stata la mia ultima partita con la nazionale, la decisione è mia. Ringrazio il presidente Petrucci che mi ha dato l'onore di allenare la nazionale: è stato il più grande onore della mia vita - ha detto il tecnico, ct azzurro dal 2022 -. Avevo già deciso di lasciare, perché le cose hanno un inizio e hanno una fine. Ho iniziato con la Slovenia e finito con la Slovenia». Al suo fianco, Niccolò Melli gli ha reso merito: «Dovrebbe essere orgoglioso per quello che ha fatto col gruppo. Non siamo riusciti a raggiungere un risultato ma ha fatto una grande torta: è mancata solo la ciliegina» ha detto il capitano.