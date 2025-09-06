MotoGP, Marc Marquez vince la Sprint di Catalunya e regala a Ducati il titolo costruttori

«Sono stato fortunato a non cadere in curva 7. Sono contento per la Ducati e per il titolo costruttori conquistato. Alex era più veloce di me e io avevo mollato la presa negli ultimi giri. Siamo riusciti a fare bene anche in un tracciato a noi sfavorevole», ha detto Marc Marquez ai microfoni della MotoGP. Per la casa di Borgo Panigale è arrivata la matematica certezza del titolo costruttori: 15 vittorie su 15 Sprint e 12 GP vinti su 14.

Alle spalle di Marquez, giornata da incorniciare per Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha, stoico, porta la M1 al secondo posto e conquista il miglior risultato stagionale del 2025 nella Sprint, dopo il podio del Sachsenring. «Su questa pista c’è meno grip, ma con il passare dei giorni ho iniziato a sentire meglio la moto. Mi manca un po’ di velocità di punta, sul rettilineo ho fatto fatica», ha spiegato il campione del mondo 2021.

Sul terzo gradino del podio Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), protagonista di una prova convincente davanti alle tre KTM di Acosta (4°), Bastianini (5°) e Binder (6°). «Stiamo lavorando tanto, forse troppo. Ieri ci siamo persi, oggi abbiamo ritrovato la strada giusta e la moto si è comportata benissimo», ha detto il romano, che conquista la sua terza medaglia Sprint stagionale e sale al sesto posto in classifica generale, superando Morbidelli, finito a terra dopo un contatto con Jorge Martin.

Fine settimana nero per Aprilia, che perde entrambi i suoi alfieri: Martin e Bezzecchi, steso da Aldeguer, è stato portato al centro medico per controlli ma dovrebbe essere al via domani. In top ten le due Honda di Zarco (7°) e Marini (8°), con Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) nono. Male Bagnaia, solo 14° al traguardo con un distacco di oltre 14 secondi da Marquez.

Domani (7 settembre) alle 14 via alla gara lunga: 24 giri per 111,7 km complessivi. Alex Marquez partirà in pole davanti a Quartararo e Marc Marquez. In seconda fila Morbidelli, Acosta e Di Giannantonio. Bastianini scatterà dalla nona casella, Bezzecchi dalla dodicesima, Bagnaia dalla ventunesima.