Mondiali femminili di volley, Italia in finale: Brasile piegato 3-2 al tie-break

Impresa azzurra ai Mondiali di pallavolo femminile. L’Italia supera il Brasile al termine di una battaglia infinita chiusa al tie-break: 3-2 il risultato finale (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13). Una vittoria sofferta e preziosa che spalanca le porte della finale iridata.
Domani (7 settembre) le ragazze di Mazzanti giocheranno per il titolo contro la Turchia, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sul Giappone con il punteggio di 3-1 (16-25, 25-17, 25-18, 27-25).
