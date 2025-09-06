Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Sport F1, Verstappen da urlo: in pole a Monza davanti alle McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc

F1, Verstappen da urlo: in pole a Monza davanti alle McLaren, quarta la Ferrari di Leclerc

di

Un fantastico Max Verstappen conquista la pole position in 1'18"792 nel Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1. L'olandese della Red Bull, nonostante un avvio di weekend faticoso, sbaraglia la concorrenza e si piazza davanti alle due McLaren di Lando Norris (+0"077) ed Oscar Piastri (+0"190).

Charles Leclerc non riesce a portare la Ferrari in prima fila e deve accontentarsi di un quarto posto a +0"215 da Verstappen; Lewis Hamilton, nonostante il quinto crono, scatterà in decima posizione a causa della penalizzazione da scontare dopo Zandvoort. Guadagneranno una casella, dunque, le due Mercedes di George Russell ed Andrea Kimi Antonelli, che scatteranno rispettivamente quinto e sesto. Completano la top 10 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province