Sinner vola in semifinale agli Us Open, battuto Musetti nel derby italiano

Poi l'attesa fino a dopo le 21.30 ora locale per entrare all’Arthur Ashe Stadium. Sinner, in completo blu con manicotto da gomito nero, ha servito nel primo set: se lo è aggiudicato dominando in soli 27 minuti. Nel secondo set Musetti è entrato più in partita: il carrarino è apparso più aggressivo e deciso, soprattutto nel servizio con elevate percentuale di prime, e ha avuto anche una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner). Nonostante lo scatto, il tennista toscano ha ceduto in 48 minuti il secondo set al numero uno al mondo. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell’altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi.

Il derby italiano agli Us Open va a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto Lorenzo Musetti in due ore per 6-1, 6-4, 6-2. Una vittoria che lo fa volare in semifinale, dove incontrerà il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open. Prima della partita, Sinner e Musetti si sono allenati in due campi adiacenti fra gli applausi del pubblico presente.

«Ci conosciamo molto bene» con Musetti: «veniamo dallo stesso paese e quando si gioca «accantoniamo l’amicizia», poi «stretta di mano e passa tutto», ha detto Sinner, definendo la sua

performance in campo «buona». A chi gli chiedeva cosa la partita contro Musetti volesse dire per il tennis italiano, Sinner ha risposto: «Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli

italiani sono ovunque. E’ bello essere italiani».

Durante l’incontro il giudice di gara Greg Allensworth è stato costretto a interrompere brevemente la partita in due occasioni nel secondo set per domare la folla. «Questo non è il momento

per un selfie», ha detto alla seconda interruzione rivolgendosi a un gruppo di fan chiassoso. Sugli spalti il pubblico è numeroso e si fa sentire. Fra i vip presenti c'è Anna Wintour, mentre l’attore e regista John Turturro si è messo per qualche minuto al lavoro, sostituendo uno dei cameraman della tv.

Prima di loro si sono contese un posto in semifinale Naomi Osaka e Karolina Muchova. La giapponese ha trionfato e ora si appresta ad affrontare l’americana Amanda Anisimova. «E' stato un match

incredibilmente difficile. Lo scorso anno mi ha battuta qui quando indossavo il mio miglior outfit», ha detto Osaka sorridendo. «Sono grata di essere qui: avere l’opportunità di giocare di nuovo su questo campo è un sogno che diventa realtà», ha aggiunto ammettendo si «essere sorpresa» di riuscire a trattenere le lacrime.

Osaka aveva fatto un passo indietro dal tennis nel 2023 quando è divenuta mamma e prima ancora si era presa una pausa nel 2021. Quest’anno però è tornata e agli Us Open è apparsa in grande forma, sfoggiando acconciature e completi con brillantini, oltre a Labubu per ogni occasione.