EuroBasket, Italia travolge Cipro 89-54: Fontecchio e Spagnolo top scorer

L’Italia ha sommerso Cipro nella quinta ed ultima partita di EuroBasket 2025 vincendo per 89 a 54. Alla Spyros Kyprianou Arena di Limassol a Cipro, gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno nettamente avuto la meglio dei ciprioti al termine di una partita a senso unico.

Italia nettamente avanti al termine del primo quarto concluso sul 24 a 6. Nel secondo gli azzurri hanno fatto segnare un parziale di 16 a 13, nel secondo di 27 a 24 e nel 22 a 11. Top scorer dell’Italia Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo con 13 punti a testa seguiti da Mouhamet Diouf e Danilo Gallinari con 12. Non ha giocato Saliou Niang tenuto precauzionalmente a riposo dopo la distorsione subita nel match precedente contro la Spagna. Gli azzurri di Pozzecco hanno giocato con il lutto al braccio a seguito della scomparsa a 91 anni di Giorgio Armani.