Europei di basket, l’Italia batte la Spagna 67-63 e centra la terza vittoria di fila

L’Italia ha battuto la Spagna 67-63 (10-18, 30-36, 49-47) nella quarta partita del gruppo C agli Europei di pallacanestro. È la terza vittoria consecutiva a Limassol ottenuta dalla nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco.

Gli azzurri hanno avuto la meglio degli spagnoli, allenati da Sergio Scariolo, al termine di un match combattuto, difficile e ricco di emozioni. l’Italia era andata in svantaggio per 13 a 0, poi era riuscito l’aggancio mentre il sorpasso da parte del quintetto italiano è avvenuto negli ultimi secondi del terzo quarto.

L’Italia tornerà in campo giovedì (4 settembre9 contro i padroni di casa di Cipro nella quinta ed ultima partita del girone.