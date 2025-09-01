US Open, battuto Munar in tre set: Musetti va ai quarti di finale

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
epa11570257 Lorenzo Musetti of Italy in action against Miomir Kecmanovic of Serbia (unseen) during their second round match of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 28 August 2024. The US Open tournament runs from 26 August through 08 September. EPA/SARAH YENESEL

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, ultimo slam della stagione. Negli ottavi il tennista toscano, ha battuto in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 6-0 ,6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Troppo superiore Musetti, sia nella condizione fisica che nel gioco espresso, fatto di ritmo alto e variazioni continue. Ora Musetti, al primo quarto di finale agli US Open, il terzo della carriera in prove Slam, sogna un altro derby italiano, dopo quello vinto per ritiro contro Flavio Cobolli.

Nei quarti di finale, infatti, sfiderà il vincente del match che nevedrà opposti il n.1 Jannik Sinner e Aleksander Bublik, con all’orizzonte una possibile sfida tutta tricolore.

