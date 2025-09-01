US Open, battuto Munar in tre set: Musetti va ai quarti di finale

Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale degli US Open, ultimo slam della stagione. Negli ottavi il tennista toscano, ha battuto in tre set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3, 6-0 ,6-1 in poco più di un’ora e mezza di gioco.

Troppo superiore Musetti, sia nella condizione fisica che nel gioco espresso, fatto di ritmo alto e variazioni continue. Ora Musetti, al primo quarto di finale agli US Open, il terzo della carriera in prove Slam, sogna un altro derby italiano, dopo quello vinto per ritiro contro Flavio Cobolli.

Nei quarti di finale, infatti, sfiderà il vincente del match che nevedrà opposti il n.1 Jannik Sinner e Aleksander Bublik, con all’orizzonte una possibile sfida tutta tricolore.