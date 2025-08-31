Europei basket, Italia-Bosnia 96-79: Fontecchio devastante con 39 punti

Seconda vittoria consecutiva per l’Italbasket agli Europei di Cipro. Dopo il successo con la Georgia, gli azzurri superano la Bosnia Erzegovina 96-79 e si rilanciano nel gruppo C, con tre punti che alimentano le chance di qualificazione agli ottavi.

Protagonista assoluto Simone Fontecchio, autore di una prova monumentale da 39 punti. Gara equilibrata fino al terzo quarto, poi gli azzurri hanno preso il largo grazie anche alle giocate di Spissu e Melli. Nel finale l’Italia ha allungato fino al +17 chiudendo in scioltezza.

Da segnalare il secondo fallo tecnico per coach Pozzecco, allontanato per proteste: a guidare la squadra nella seconda parte di gara è stato l’assistente Casalone.