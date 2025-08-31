Dopo il ritiro in Olanda, Hamilton penalizzato: a Monza partirà cinque posizioni indietro

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Dopo il danno, la beffa. Lewis Hamilton, infatti, dopo essere uscito prematuramente di scena nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1, ha ricevuto anche una penalizzazione «per aver infranto regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia pre-partenza».

Il pilota della Ferrari dovrà scontare cinque posizioni sulla griglia di partenza in occasione del Gran Premio d’Italia della prossima settimana. Il weekend di Monza, dunque, inizia già in salita per il sette volte campione del mondo e il team di Maranello.

