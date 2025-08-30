Sinner fatica ma batte Shapovalov e vola agli ottavi degli Us Open

Jannik Sinner ha faticato ma si è qualificato per gli ottavi di finale degli US Open battendo il canadese Denis Shapovalov in rimonta in quattro set, 5-7, 6-4, 6-3, 6-3.

Sono molto contento di essere riuscito a portare a casa questa partita molto difficile, il pubblico mi ha adto la spinta». Così Jannik Sinner subito dopo aver battuto il canadese Denis Shapovalov in un match del terzo turno degli US Ope. «E’ stata una grande settimana, ora voglio pensare alla prossima partita che sarà dura comunque vada - dice ancora il n.1 del mondo -. Questo è un posto a cui sono molto legato,. per me è molto importante stare qui, sono molto legato a New York. L’energia del pubblico mi ha sostenuto? non devo dire nulla su quello che il pubblico puà fare per me, è sempre straordinario riuscire a giocare qui, è un grande privilegio, e in questa città è ancora più bello».