Formula 1, Piastri centra la pole al Gp d'Olanda. Ferrari ancora in ombra

Lampo di Oscar Piastri a Zandvoort. Il pilota della McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 grazie a uno strepitoso giro concluso in 1’08“662. Il compagno di scuderia Lando Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0“012 dall’australiano; mentre Max Verstappen si prende la terza piazza a 0“263 dal leader.
Ferrari ancora in ombra: Charles Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo. La sorpresa del giorno è Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).
