Eurobasket, prima vittoria per l'Italia: battuta la Georgia

di

Nicolò Melli (Foto L.Canu / Ciamillo-Castoria - Federbasket)
Prima vittoria dell’Italbasket nella fase a gironi degli Europei 2025. Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia, gli azzurri del ct Pozzecco hanno superato sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol la Georgia per 78-62 (32-32 all’intervallo lungo) nella seconda giornata del Gruppo C. Melli e compagni torneranno in campo domani, domenica, contro la Bosnia Erzegovina (ore 20.30) prima dello sprint finale contro Spagna (2 settembre) e Cipro (4) in vista degli ottavi di finale.

