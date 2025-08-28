Us Open, Sinner travolge Popyrin e avanza anche Musetti

Lorenzo Musetti si qualifica per il terzo turno degli Us Open. Il tennista toscano, testa di serie numero 10, ha battuto in tre set David Goffin, ottenendo la sua 28ma vittoria stagionale. Il carrarino si è imposto sul belga con il punteggio di 6-4 6-0 6-2. «Ho giocato una partita intensa perché contro David non sai mai come può svilupparsi un match e lui è stato molto solido“: ha detto Musetti a caldo a fine partita. «Io ho giocato un’ottima partita - ha aggiunto - specialmente nel terzo set quando lui ha iniziato forte, e sono molto contento. Oggi sono stato più aggressivo, è un aspetto su cui stiamo lavorando molto specialmente su questa superficie, e così il dritto, un’arma che oggi ho utilizzato molto bene». Musetti ora affronterà il vincente tra Flavio Cobolli e lo statunitense Jenson Brooksby.

E’ passato al terzo turno anche Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking mondiale. Lo spagnolo ha travolto Mattia Bellucci in un’ora e 36 minuti (6-1, 6-0, 6-3) e ora sfiderà un altro azzurro, Luciano Darderi. La sua vittoria decisa è in netto contrasto con l’uscita al secondo turno dello scorso anno e aumento la pressione su Jannik Sinner: il campione italiano è numero uno nella classifica mondiale, ma Alcazar non ha nascosto di volergli strappare lo scettro. E sta perseguendo con decisione l’obiettivo. «Ho pensato allo scorso anno quando sono sceso in campo. Ero nervoso», ha raccontato Alcaraz al termine della partita. Lo spagnolo si è poi detto soddisfatto della sua performance. «Sto giocando un tennis fantastico, ho ancora degli alti e bassi ma sento di poter dare il massimo in ogni partita. In questo periodo ho imparato a prendermi qualche giorno di pausa tra un torneo e l’altro: questa cosa mi ha aiutato parecchio ad affrontare l’evento successivo con più energie fisiche e mentali, necessarie per puntare sempre al top. Non avevo mai avuto un rendimento così costante prima d’ora», ha messo in evidenza in quello che appare un messaggio rivolto chiaramente a Sinner.

«Penso di aver giocato un match molto solido - ha aggiunto lo spagnolo -. Mi ero prefissato degli obiettivi e sono riuscito a rispettarli, anche se sento di poter migliorare ancora: in generale, sono molto soddisfatto della mia prestazione, pur riconoscendo che Bellucci non ha giocato il suo miglior tennis». Alcaraz ha fatto leva sulla sua risposta (60% dei punti vinti sulla prima di Bellucci) e ha spiegato di aver sempre «puntato tanto su questo colpo perché lo ritengo fondamentale: in un’epoca in cui ci sono molti giocatori dotati di un ottimo servizio, bisogna essere sempre focalizzati sulla risposta, cercando di giocare sempre d’anticipo. Se rispondi bene, ti metti fin da subito in una posizione di vantaggio e questa è la cosa che mi piace di più. Non ci sono segreti, mi concentro tanto su questo fondamentale durante gli allenamenti».