Ciclismo, grave incidente per Chris Froome: pneumotorace e fratture

Sei anni dopo la grave caduta al Critérium del Delfinato, un altro grave incidente ha coinvolto Chris Froome. Il ciclista keniano, naturalizzato britannico, ieri è stato protagonista di una grave caduta nei pressi di Saint Raphael, in Francia, durante un allenamento ed è stato poi trasportato in elicottero all’ospedale di Tolone. Nerlla caduta Froome è rimasto gravemente ferito, ma è sempre rimasto cosciente e non ha riportato traumi cranici. Le sue condizioni sono stabili. Gli esami hanno rilevato un pneumotorace, la frattura di cinque costole e la frattura delle vertebre lombari.

Contrariamente alle prime ricostruzioni, che parlavano di un investimento, in un post pubblicato oggi sui profili social di Froome e del suo team si parla di ‘training crash’ senza coinvolgimenti di altri corridori o veicoli.

Froome, quattro volte vincitore del Tour de France (2013, 2015, 2016 e 2017) è rimasto cosciente e ha persino potuto parlare con i suoi familiari e dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Alla luce di questo grave incidente, il quarantenne britannico non dovrebbe poter tornare a gareggiare prima della fine della stagione.