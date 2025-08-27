US Open: Sonego rimonta e spreca, Djokovic avanti piano

La rimonta da due set a zero al due pari ha reso ancora più amara l’eliminazione di Lorenzo Sonego dagli US Open. Oltretutto contro Tristan Schoolkate, numero 96 del ranking ed avversario ampiamente alla sua portata. Mai l'australiano aveva battuto un avversario così in alto in classifica come il torinese, numero 46. Ma Schoolkate ha indovinato la partita della vita, superando il primo turno per il secondo anno consecutivo ed eguagliando il suo miglior risultato in un torneo Slam.

«Sicuramente ha disputato una delle migliori della sua carriera - si é rammaricato Sonego - Non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo». Delusione acuita dall’andamento del match: persi i primi due set, Lorenzo ha recuperato vincendo 6-1 i due successivi, per poi cedere al tiebreak nel quinto. «Ci ho provato, ho lottato... ma lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili».

Ma l’azzurro sa di averci messo del suo, soprattutto con un avvio da dimenticare: «Sono partito male e lentissimo e così gli ho dato fiducia». «Fisicamente mi sentivo bene, e anche tennisticamente, ma se guardiamo i numeri lui è stato superiore" ha dovuto riconoscere Sonego, al quale non sono bastati 20 ace e il 73% di punti al servizio con la prima, né i 78 vincenti, ben 13 in più dell’avversario. Avanza invece al terzo turno Novak Djokovic: il 'vecchio leonè serbo ha superato non senza difficoltà lo statunitense Zachary Svajda, numero 145 del mondo, che dopo aver vinto il primo set è stato frenato da un problema alla coscia sinistra: 6-7; 6-3; 6-3; 6-1 il risultato finale a favore dell’ex numero 1 del mondo ora n.7. «Sono felice del mio tennis - ha detto il serbo dopo il match - mi dispiace per il problema fisico di Svajda. Ho bisogno di recuperare, in questi stadi mi diverto tanto».