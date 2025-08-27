US Open: Sonego rimonta e spreca, Djokovic avanti piano

La rimonta da due set a zero al due pari ha reso ancora più amara l’eliminazione di Lorenzo Sonego dagli US Open. Oltretutto contro Tristan Schoolkate, numero 96 del ranking ed avversario ampiamente alla sua portata. Mai l'australiano aveva battuto un avversario così in alto in classifica come il torinese, numero 46. Ma Schoolkate ha indovinato la partita della vita, superando il primo turno per il secondo anno consecutivo ed eguagliando il suo miglior risultato in un torneo Slam.
«Sicuramente ha disputato una delle migliori della sua carriera - si é rammaricato Sonego - Non era la mia giornata, purtroppo non è andata come volevo». Delusione acuita dall’andamento del match: persi i primi due set, Lorenzo ha recuperato vincendo 6-1 i due successivi, per poi cedere al tiebreak nel quinto. «Ci ho provato, ho lottato... ma lui è stato bravo nei momenti importanti a tirare fuori delle soluzioni incredibili».
Ma l’azzurro sa di averci messo del suo, soprattutto con un avvio da dimenticare: «Sono partito male e lentissimo e così gli ho dato fiducia». «Fisicamente mi sentivo bene, e anche tennisticamente, ma se guardiamo i numeri lui è stato superiore" ha dovuto riconoscere Sonego, al quale non sono bastati 20 ace e il 73% di punti al servizio con la prima, né i 78 vincenti, ben 13 in più dell’avversario. Avanza invece al terzo turno Novak Djokovic: il 'vecchio leonè serbo ha superato non senza difficoltà lo statunitense Zachary Svajda, numero 145 del mondo, che dopo aver vinto il primo set è stato frenato da un problema alla coscia sinistra: 6-7; 6-3; 6-3; 6-1 il risultato finale a favore dell’ex numero 1 del mondo ora n.7. «Sono felice del mio tennis - ha detto il serbo dopo il match - mi dispiace per il problema fisico di Svajda. Ho bisogno di recuperare, in questi stadi mi diverto tanto».
In campo femminile, la numero 3 del mondo Coco Gauff ha dovuto sudarsi l’accesso al secondo turno. L’americana, vincitrice di questo Slam nel 2023, ha concluso con il punteggio di 6-4, 6-7(7-2), 7-5 l’incontro con l’australiana Ajla Tomljanovic. «È stata dura - ha ammesso al termine -. «Non è stata la mia migliore prestazione, ma sono contenta di andare avanti». Nonostante una valanga di errori non forzati (più di 100 in totale, 59 dei quali commessi da lei), Gauff ha messo a segno più vincenti per concludere i lunghi scambi che hanno fatto durare la partita quasi tre ore.
Giornata da record per SuperTennis quella di martedì 26 agosto: l'esordio di Sinner allo US Open contro il ceco Vit Kopriva ha registrato un ascolto medio di 531.036 spettatori e un totale di
contatti di 1.229.266, per uno share del 3,87%, sfiorando quota 4%. Quanto al prossimo impegno di Sinner, il n.1 del mondo si è allenato sul Court P1 con l’americano Ethan Quinn alla vigilia
della sfida di secondo turno contro l’australiano Alexei Popyrin in programma, domani, giovedì 28 agosto come 2° incontro dalle 17.30 sull'Arthur Ashe Stadium. L’altoatesino, dopo una parte
iniziale dedicata al servizio, si è concentrato sul lavoro da fondo campo.
Multa salatissima in arrivo per Daniil Medvedev dopo la sfuriata del russo agli Us Open. La follia dell’ex campione di New York 2021 contro l’arbitro, nella partita di primo turno persa contro il francese Bonzi, costerà molto probabilmente al moscovita circa 100.000 dollari, una cifra davvero da record per una multa, ma gli organizzatori vorrebbero dare all’ex numero uno del mondo una lezione esemplare, togliendoli di fatto l'intero prize money di partecipazione, visto che agli eliminati del primo turno del tabellone principale toccano 110.000 dollari.
Caricamento commenti
Commenta la notizia