Us Open, Alcaraz rapato a zero: il nuovo look non piace ma lui vince sempre

Nuovo look per Carlos Alcaraz al debutto agli Us Open contro l’americano Reilly Opelka: lo spagnolo, in canotta e pantaloncini color prugna (così come le scarpe), si è presentato rapato a zero. Un look messo in mostra già nelle sessioni di allenamento che sono diventate subito virali sui social. Un taglio che non convince gli utenti che ritengono il look skinny di Alcaraz «terribile».

Tra i critici anche Frances Tiafoe, il tennista americano che questo look lo adotta da sempre, che in conferenza stampa ha così commentato il look di Carlos: «E' decisamente orribile... ma è mio amico».

In campo Alcaraz in forma smagliante supera al debutto a Opelka in tre set, col punteggio di 6-4 7-5 6-4 dopo 2 ore e 6 minuti di gioco. Una partita molto bella e combattuta, giocata benissimo dal gigante americano (alto 2,11 metri), n.67 del mondo, che nulla però ha potuto contro un Alcaraz in grande spolvero fin da subito che ha messo in mostra tutti i suoi colpi del repertorio, ha servito benissimo (nel primo set non ha perso un solo punto), risposto meglio e regalato al pubblico alcune giocate da extraterrestre. Ora al secondo turno lo spagnolo affronterà l’italiano Mattia Bellucci.