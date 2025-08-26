Sinner, bene l'esordio agli Us Open: «Contento di stare bene»

«E' stato bello tornare qui per l’ultimo slam dell’anno, in questa atmosfera bellissima. Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio della condizione, ora vedremo cosa succederà», ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria. Nessun problema nemmeno per quel cerotto alla mano mostrato durante il match: «Non c'é da preoccuparsi, volevo proteggere la mano da una vescica che mi viene quando non gioco per due-tre giorni», ha aggiunto poi Sinner a Sky.

Davanti a un pubblico numeroso, Sinner - con indosso un completo rosso amaranto con calzini e cappellino con visiera bianco - non ha avuto problemi a piazzare una serie di colpi che hanno spiazzato Kopriva, travolto in poco più di un’ora e mezzo in un match senza storia. Il ceco ha tentato di opporre una debole resistenza ma non ha potuto nulla contro il numero uno al mondo: all’uscita dal campo ha salutato, si è lasciato immortalare in alcuni selfie e ha autografato le palline da tennis di alcuni bambini seduti in prima fila.

Esordio con una vittoria per Jannik Sinner agli US Open. Il ceco Vit Kopriva, numero 87 al mondo, non ha avuto alcuna chance: all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadow con l’altoatesino che lo ha battuto con un secco 6-1, 6-1, 6-2.

«Se ora vado ad allenarmi? No, Simo (Simone Vagnozzi, il suo allenatore) ha detto che non serve e comanda lui.Ci sono cose da migliorare per andare avanti nel torneo, ma mettendo insieme quello che ho fatto oggi direi bene. Domani sarà una giornata importante per me, di allenamento per avere più ritmo possibile. Siamo sul pezzo e vediamo come va» ha concluso l’altoatesino.

Dopo il ritiro choc nella finale di Cincinnati, oggi una vittoria facile per il campione azzurro che è riuscito così a rassicurare i fan sul suo stato di salute e a rispondere al trionfo al primo turno dell’amico-rivale Carlos Alcaraz, che ha battuto in tre set - poco più di due ore di gioco - lo statunitense Reilly Opelka (67 Atp) al termine di un match molto combattuto.

Lo spagnolo sfiderà ora Mattia Bellucci, passato al secondo turno dopo una partita che si è chiusa con il suo avversario, il cinese Shang, che si è ritirato. «Alcaraz è sicuramente un bel sogno; sarebbe intrigante incontrarlo, magari sul Centrale... Sarà un’esperienza fantastica che mi darà nuovi stimoli di miglioramento soprattutto dal punto di vista tecnico», ha commentato Bellucci.

Passa al secondo turno anche Lorenzo Musetti superando in quattro set, in rimonta, il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.37) con il risultato di 6-7 6-3 6-4 6-4. Perricad ha commesso

molti errori che, alla fine, gli sono costati la partita. «Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria": ha detto Musetti al termine del match. Il giocatore toscano ha quindi ringraziato tutti gli italiani presenti. «So che c'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte.

La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci», ha aggiunto. Nel prossimo turno Musetti affronterà il vincente del match tra il francese Quentin Halys e il belga David Goffin. Esce di scena al primo turno Matteo Arnaldi, sconfitto al quinto set dall’argentino Francisco Cerundolo che si si è imposto 3-6 2-6 7-5 6-4 6-3 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Avanti due set, Arnaldi ha poi subito il ritorno dell’argentino (testa di serie n.19,) che ha recuperato e ribaltato il risultato, qualificandosi per il secondo turno.