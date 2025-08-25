Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Us Open, Paolini parte di slancio: battuta Aiava

di

epa12320718 Jasmine Paolini of Italy reacts after winning a point against Destanee Aiava of Australia during the first round of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York, USA, 24 August 2025. The US Open tennis tournament runs from 24 August to 07 September. EPA/JOHN G. MABANGLO

Parte bene l’avventura di Jasmine Paolini all’Us Open. La tennista azzurra ha sconfitto in due set l’australiana Destanee Aiava, numero 168 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-2 7-6

Nole Djokovic soffre ma supera il giovane statunitense Learner Tien e passa al secondo turno degli Us Open. Il serbo ha vinto in scioltezza il primo set (6-1) ma nel secondo parziale ha avuto un vistoso calo fisico, a cui ha ovviato con l’esperienza vincendo al tiebreak. Nel terzo set ha recuperato un pò di brillantezza e ha sfruttato la flessione dell’avversario chiudendo 6-2 in due ore e 25 minuti. «Ho iniziato alla grande, il primo set mi sentivo davvero bene - ha detto Djokovic nel post partita - e poi nel secondo set sono rimasto davvero sorpreso da quanto mi sentissi male fisicamente. Abbiamo avuto scambi lunghi, in più ho un pò abbassato il mio livello e ho commesso molti errori non forzati, riuscendo in qualche modo a riportarlo in partita. Ci sono aspetti positivi, ma anche cose che spero non accadano più a partire da come mi sentivo fisicamente in campo nel secondo set. È un pò preoccupante. Non lo so. Non ho infortuni o altro. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti». Ora Djokovic affronterà il qualificato statunitense Zachary Svajda al secondo turno.

