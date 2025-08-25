Us Open, Paolini parte di slancio: battuta Aiava

Parte bene l’avventura di Jasmine Paolini all’Us Open. La tennista azzurra ha sconfitto in due set l’australiana Destanee Aiava, numero 168 del ranking mondiale. Il punteggio finale è stato 6-2 7-6

Nole Djokovic soffre ma supera il giovane statunitense Learner Tien e passa al secondo turno degli Us Open. Il serbo ha vinto in scioltezza il primo set (6-1) ma nel secondo parziale ha avuto un vistoso calo fisico, a cui ha ovviato con l’esperienza vincendo al tiebreak. Nel terzo set ha recuperato un pò di brillantezza e ha sfruttato la flessione dell’avversario chiudendo 6-2 in due ore e 25 minuti. «Ho iniziato alla grande, il primo set mi sentivo davvero bene - ha detto Djokovic nel post partita - e poi nel secondo set sono rimasto davvero sorpreso da quanto mi sentissi male fisicamente. Abbiamo avuto scambi lunghi, in più ho un pò abbassato il mio livello e ho commesso molti errori non forzati, riuscendo in qualche modo a riportarlo in partita. Ci sono aspetti positivi, ma anche cose che spero non accadano più a partire da come mi sentivo fisicamente in campo nel secondo set. È un pò preoccupante. Non lo so. Non ho infortuni o altro. Ho solo faticato molto a rimanere negli scambi lunghi e a recuperare dopo i punti». Ora Djokovic affronterà il qualificato statunitense Zachary Svajda al secondo turno.